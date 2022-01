La furia di Medvedev contro l' arbitro | ecco cosa gli ha detto

(Di sabato 29 gennaio 2022)a muso duro con il giudice di sedia reo a suo dire di non aver fermato il padre di Tsitsipas per coaching: "Se non gli dai il warning sei un… come posso dire… piccolo gatto!"

Al russo non è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro sulla questione coaching - ...Scene da una battaglia. Due campionesse e un tecnico degli sci salgono in fretta esu un aereo privato, scappando dall'Italia in direzione Oslo. La squadra più forte del mondo ...- Daniil...Medvedev a muso duro con il giudice di sedia reo a suo dire di non aver fermato il padre di Tsitsipas per coaching: "Se non gli dai il warning sei un… come posso dire… piccolo gatto!" ...Il tennista russo furioso con il giudice di sedia nella semifinale degli Australian Open contro Tsitsipas: “Guardami quando ti parlo, sei un gattino!” ...