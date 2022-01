La fiera delle illusioni – Nightmare Alley e The Prestige, due film sull'illusione (Di sabato 29 gennaio 2022) La fiera delle illusioni - Nightmare Alley è un film che parla di cinema, del suo senso, del rapporto che si crea tra un regista e il suo pubblico: ci ha fatto pensare a The Prestige, di Christopher Nolan; entrambi ci parlano, con passione, della Settima Arte. Il nuovo film di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, tratto dal romanzo di William Lindsay Gresham, al cinema dal 27 gennaio, ha riportato l'attenzione e il dibattito degli appassionati intorno a un film in uscita nelle sale, in un'era in cui si parla tanto e soprattutto di contenuti in streaming e di serie tv. È bello che si parli ancora di cinema, nel senso di un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 29 gennaio 2022) Laè unche parla di cinema, del suo senso, del rapporto che si crea tra un regista e il suo pubblico: ci ha fatto pensare a The, di Christopher Nolan; entrambi ci parlano, con passione, della Settima Arte. Il nuovodi Guillermo del Toro, La, tratto dal romanzo di William Lindsay Gresham, al cinema dal 27 gennaio, ha riportato l'attenzione e il dibattito degli appassionati intorno a unin uscita nelle sale, in un'era in cui si parla tanto e soprattutto di contenuti in streaming e di serie tv. È bello che si parli ancora di cinema, nel senso di un ...

Advertising

vitali_l : La dichiarazione di @matteosalvinimi mette fine alla fiera del tiro a segno. Ci eravamo trasformati in agenzia comp… - AleDiogua : Andate a vedere La fiera delle illusioni, il nuovo film di Guillermo del Toro. Vi dico la mia su @CineFacts_… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La fiera delle illusioni – Nightmare Alley e The Prestige, due film sull'illusione - toscani65652 : La fiera delle illusioni di Bradley Cooper, Autieri e Francini sorelle per Vanzina, la Shoah di Mundruczó, rapsodia… - LthemoonknowsH : RT @infinity28lt: @backhometoyou_ io fiera delle foto che ho fatto ieri I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -