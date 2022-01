La famiglia non è luogo di violenza Come leggere i rapporti dell' Istat

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ce ne sono solo due al momento di indaginisulle “Forme didentro e fuori la”: quella riferita al 2006 e un’altra al 2014. Si aspetta in gloria la terza, che non dovrebbe tardare molto. Già, ma allora perché non aspettarla, prima di scrivere queste note? Perché la misura è colma e non se ne può più. Se dici(in tutte le sue forme) ormai – per mezzi di informazione e classi dirigenti e pure per governi in carica e trascorsi – diciuna volta si diceva, che so, mafia o criminalità organizzata. La, definizione accettata urbi et orbi, è niente di meno che un “contesto relazionale violento”. Date queste premesse non si sfugge. Sta succedendo allaun po’ quello che ...