La Corte Costituzionale elegge il suo nuovo presidente: Amato in pole (Di sabato 29 gennaio 2022) E' fissata per oggi alle 12 l'elezione del nuovo presidente della Corte Costituzionale. Il mandato di Giancarlo Coraggio è scaduto. Il pronostico per il suo successore appare abbastanza scontato: la ...

smenichini : Intanto domani, alle 11,30, #GiulianoAmato verrà eletto presidente della Corte costituzionale #altecariche - borghi_claudio : @lariflessione Notare (per i fatericorsisti) che la Corte Costituzionale ha già fatto sapere che i Parlamentari iso… - ilcorpoemio : @a_meluzzi É anche vero che così hanno uno molle come presidente e quindi possono giocarsi la pedina forte alla cor… - LigorioVincent : Finalmente #Amato diventa presidente di qualcosa. #Presidente della Corte Costituzionale. Che sia il preludio per 2… - Vince110272 : RT @claudiovelardi: Rubo a un amico la sintesi di questi due giorni. Ci stiamo giocando il PdR uscente, il PdC in carica, il Presidente ent… -