La confessione shock del campione dopo lo schianto: "Ho rischiato di morire o…" (Di sabato 29 gennaio 2022) L'incidente di lunedì scorso che ha visto protagonista il campione di ciclismo Egan Bernal ha lasciato tutti gli sportivi con il fiato sospeso. Bernal si stava allenando a casa sua, in Colombia, assieme ad altri compagni con la bici da crono. Come riporta anche il quotidiano sportivo "La Gazzetta dello Sport", ad un certo punto il 25enne è andato a schiantarsi contro un autobus alla velocità di 65 chilometri orari. LEGGI ANCHE => Dramma nel mondo del ciclismo: ex campione travolto su strada L'impatto è stato violentissimo: il colombiano – che ha trionfato all'ultimo Giro d'Italia – ha infatti riportato le fratture di femore e rotula e danni a sei vertebre, che è stato necessario stabilizzare. Proprio quest'ultimo aspetto ha preoccupato maggiormente i familiari, i fan e tutti coloro che sono vicini al ciclista. Fin da subito è ...

