La bufala della Polizia del Regno Unito incaricata di chiudere gli hub vaccinali per reati contro l’umanità

Leggi su open.online

(Di sabato 29 gennaio 2022) Circola uno screenshot di un post, presumibilmente pubblicato in un gruppo Facebook chiamato “Nunzia Alessandra Schiliro‘ – Vice Questoredi Stato“, dove si annuncia il presunto intervento delle Forze dell’Ordine delper la chiusura di tutti gli hubanti Covid-19 e il sequestro dei flaconi di vaccino per usarli come «prove inconfutabili di criminila popolazione inglese». Si tratta di unadiffusa negli ambienti No vax e No Green pass. Per chi ha fretta Secondo alcuni post Facebook, ladelavrebbe avviato un’indagine su presunti crimini legati al vaccino anti Covid-19. Secondo altri post Facebook, le Forze dell’Ordine avrebbero già ricevuto l’ordine di ...