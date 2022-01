L elettorale | Marcucci | ' proporzionale urgente | coalizioni dovranno cambiare'

(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Nei giorni di votazioni, ci consegnano il miglior risultato possibile, la rielezione di Mattarella, ed alcuni blitz che per fortuna hanno trovato la reazione che meritavano. Penso che nei mesi che restano alla fine della legislatura, le, centrodestra e centrosinistramolto e che il sistemasia un punto fondamentale dell'agenda politica. Il Pd ha comunque confermato di essere un presidio di responsabilità”. Così il senatore dem Andrea

Andrea, Base Riformista, ci dà la sua lettura della road map che vede intrecciare i ... ed alcune fondamentali riforme istituzionali ed in modo particolare la legge. Il sostegno nel ...... a cominciare dalla leggeproporzionale". Il leader dem Enrico Letta, che ieri ha visto ... con dichiarazioni pro Casini di Andreae Dario Stefano, ma di tutti coloro che puntano a ...Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Nei giorni di votazioni, ci consegnano il miglior risultato possibile, la rielezione di Mattarella, ed alcuni blitz che per fortuna hanno trovato la reazione che meritavan ...Fra i parlamentari c’è chi pronostica scenari e chi si arrende ai leader. Il presidente: «È un’occasione anche per trovare finanziamenti» ...