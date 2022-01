Koulibaly, il Napoli vuole rinnovare il contratto del difensore (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Koulibaly e dargli un ruolo di rilievo Ormai è sicuro, Lorenzo Insigne partirà. L’attuale capitano del Napoli andrà in scadenza di contratto e si è già promesso al Toronto. Se Insigne è già conscio di esser pronto ad andare in MLS, discorso diverso L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Secondo il Corriere dello Sport, ilvorrebbeildie dargli un ruolo di rilievo Ormai è sicuro, Lorenzo Insigne partirà. L’attuale capitano delandrà in scadenza die si è già promesso al Toronto. Se Insigne è già conscio di esser pronto ad andare in MLS, discorso diverso L'articolo

Advertising

cmdotcom : #Napoli, il mercato passa dai rinnovi: da Mertens a Fabian e Koulibaly, quanti big in scadenza!… - Fprime86 : RT @CorSport: #Napoli. il doppio colpo è in casa: riscatto #Anguissa e rinnovo #Koulibaly ?? - CorSport : #Napoli. il doppio colpo è in casa: riscatto #Anguissa e rinnovo #Koulibaly ?? - MondoNapoli : Schira: 'Il Napoli incontrerà Ramadani nei prossimi giorni per parlare di Koulibaly e Malcuit' -… - telodogratis : Calciomercato Napoli, c’è un piano per blindare Koulibaly -