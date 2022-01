Kabir Bedi ricorda il figlio morto suicida a soli 25 anni: il dolore dell’attore al Grande Fratello Vip (Di sabato 29 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip Kabir Bedi affronta il racconto di una delle pagine più dolorose della sua vita: il suicidio del figlio Siddharth a soli 25 anni. Una ferita che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dell’attore che, nella puntata di questa sera, lo ricorda con profondo dolore. “Era molto sensibile e timido in tanti aspetti” le parole del “Sandokan” del reality. Kabir Bedi e la storia del figlio Siddharth: Grande commozione al GF Vip La nuova puntata del Grande Fratello Vip è all’insegna delle emozioni per i concorrenti. Tra questi figura Kabir Bedi, protagonista di un’ampia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) AlVipaffronta il racconto di una delle pagine più dolorose della sua vita: il suicidio delSiddharth a25. Una ferita che ha lasciato un segno indelebile nel cuoreche, nella puntata di questa sera, locon profondo. “Era molto sensibile e timido in tanti aspetti” le parole del “Sandokan” del reality.e la storia delSiddharth:commozione al GF Vip La nuova puntata delVip è all’insegna delle emozioni per i concorrenti. Tra questi figura, protagonista di un’ampia ...

