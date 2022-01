Juventus-Vlahovic, Cassano: “Scelta sbagliatissima, era perfetto per la Premier League” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus è stato uno dei colpi di punta del calciomercato invernale. L’attaccante serbo era infatti corteggiato da tante squadre, ma alla fine ha scelto i bianconeri. Nonostante in molti abbiano elogiato questo trasferimento, c’è anche qualcuno a cui non è piaciuto. Parlando alla Bobo TV, su Twitch, ad esempio, l’ex calciatore Antonio Cassano ha espresso le sue perplessità: “Sicuramente si tratta di un colpo clamoroso per Agnelli, ma con Allegri la Juventus non cambierà. Puoi anche prendere Messi o Ronaldo, la squadra giocherà sempre allo stesso modo“. FantAntonio ha poi aggiunto: “Il ragazzo ha clamorosamente sbagliato la Scelta. Per me resta un giocatore di seconda fascia, sarebbe stato perfetto per il Tottenham o per l’Arsenal. ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Il passaggio di Dusandalla Fiorentina allaè stato uno dei colpi di punta del calciomercato invernale. L’attaccante serbo era infatti corteggiato da tante squadre, ma alla fine ha scelto i bianconeri. Nonostante in molti abbiano elogiato questo trasferimento, c’è anche qualcuno a cui non è piaciuto. Parlando alla Bobo TV, su Twitch, ad esempio, l’ex calciatore Antonioha espresso le sue perplessità: “Sicuramente si tratta di un colpo clamoroso per Agnelli, ma con Allegri lanon cambierà. Puoi anche prendere Messi o Ronaldo, la squadra giocherà sempre allo stesso modo“. FantAntonio ha poi aggiunto: “Il ragazzo ha clamorosamente sbagliato la. Per me resta un giocatore di seconda fascia, sarebbe statoper il Tottenham o per l’Arsenal. ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - juventusfc : Benvenuto, Dušan ???? La maglia che stavate aspettando ?? #DV7 qui ???? - romeoagresti : Archiviata l’ufficialità di #Vlahovic alla #Juventus, chapeau alla fuoriclasse e amica @FabDellaValle per aver lett… - corsi58 : Mi fanno pena i giornalisti che stanno costruendo un profilo filo Juventus per Vlahovic. Come leggo ne sono pieni i giornali. - BroginiAlessio : Le prime parole di #Vlahovic dopo aver firmato il contratto con la #Juventus. #SerieA -