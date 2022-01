Juventus U23-FeralpiSalò, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 29 gennaio 2022) Allo stadio Moccagatta di Alessandria va in scena Juventus U23-FeralpiSalò, delicata sfida fra i bianconeri, reduci da una sconfitta ed in cerca di punti per tentare il sorpasso sulla Pro Vercelli, e i Leoni del Garda, obbligati a vincere per tenere il passo delle prime sperando in un loro passo falso. Il via al match, valevole per il 24esimo turno del Girone A di Serie C, è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre Per i padroni di casa, che avevano chiuso il 2021 con 2 vittorie e un pareggio, il 2022 è cominciato con la sconfitta per 2 a 0 rimediata a Vercelli, contro la Pro. In questo modo, i torinesi hanno subito il sorpasso proprio da parte delle bianche casacche, con cui ora spartiscono la sesta piazza a quota 28 punti, a +2 sulla Virtus Verona (che ha, però, una partita in meno). Per i piemontesi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Allo stadio Moccagatta di Alessandria va in scenaU23-, delicata sfida fra i bianconeri, reduci da una sconfitta ed in cerca di punti per tentare il sorpasso sulla Pro Vercelli, e i Leoni del Garda, obbligati a vincere per tenere il passo delle prime sperando in un loro passo falso. Il via al match, valevole per il 24esimo turno del Girone A diC, è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre Per i padroni di casa, che avevano chiuso il 2021 con 2 vittorie e un pareggio, il 2022 è cominciato con la sconfitta per 2 a 0 rimediata a Vercelli, contro la Pro. In questo modo, i torinesi hanno subito il sorpasso proprio da parte delle bianche casacche, con cui ora spartiscono la sesta piazza a quota 28 punti, a +2 sulla Virtus Verona (che ha, però, una partita in meno). Per i piemontesi, ...

