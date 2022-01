Juventus scatenata: Zakaria sempre più vicino (Di sabato 29 gennaio 2022) . Il club bianconero pronto a chiudere il secondo colpo di gennaio La Juve è vicina a chiudere il colpo Zakaria. Cherubini ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro più 2 di bonus al Borussia Monchengladbach per prendere il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, già in questa sessione di mercato. I due club stanno definendo in questi minuti i dettagli. A quel punto, poi, le attenzioni si sposterebbero sulle uscite, con Bentancur (Aston Villa e Tottenham) e Kulusevski (Tottenham) i principali indiziati. Ma la Juventus è più attiva che mai sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) . Il club bianconero pronto a chiudere il secondo colpo di gennaio La Juve è vicina a chiudere il colpo. Cherubini ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro più 2 di bonus al Borussia Monchengladbach per prendere il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, già in questa sessione di mercato. I due club stanno definendo in questi minuti i dettagli. A quel punto, poi, le attenzioni si sposterebbero sulle uscite, con Bentancur (Aston Villa e Tottenham) e Kulusevski (Tottenham) i principali indiziati. Ma laè più attiva che mai sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

