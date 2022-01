Juventus, rinnovo Dybala: fissato l’incontro tra l’agente e la dirigenza. La situazione (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juventus lavora al rinnovo di Dybala e a breve è previsto un nuovo incontro con il suo procuratore Il rinnovo di Dybala in casa Juve resta ancora una grande incognita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera incontrerà il procuratore del numero 10, Jorge Antun, prima della fine di febbraio. Da questo summit si capirà, una volta per tutte, quale sarà il futuro dell’argentino. Marotta resta alla finestra, fiutando il possibile colpo a zero per la sua Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Lalavora aldie a breve è previsto un nuovo incontro con il suo procuratore Ildiin casa Juve resta ancora una grande incognita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera incontrerà il procuratore del numero 10, Jorge Antun, prima della fine di febbraio. Da questo summit si capirà, una volta per tutte, quale sarà il futuro dell’argentino. Marotta resta alla finestra, fiutando il possibile colpo a zero per la sua Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

