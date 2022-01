Juventus, nuova offerta del Tottenham per Bentancur (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juve fa il prezzo per la cessione di Bentancur: l’Aston Villa e il Tottenham sono interessate al centrocampista Il Tottenham fa sul serio per portare Bentancur in Inghilterra alla corte di Conte. Paratici sta lavorando su più fronti, ma avrebbe aperto ad una possibilità diversa rispetto al prestito per l’uruguaiano. Opzione che potrebbe accettare anche la Juventus, ma c’è da capire anche la concorrenza dell’Aston Villa e se l’offerta vicina ai 30 milioni con bonus possa davvero essere presa in considerazione. A riportarlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) La Juve fa il prezzo per la cessione di: l’Aston Villa e ilsono interessate al centrocampista Ilfa sul serio per portarein Inghilterra alla corte di Conte. Paratici sta lavorando su più fronti, ma avrebbe aperto ad una possibilità diversa rispetto al prestito per l’uruguaiano. Opzione che potrebbe accettare anche la, ma c’è da capire anche la concorrenza dell’Aston Villa e se l’vicina ai 30 milioni con bonus possa davvero essere presa in considerazione. A riportarlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

