Juventus | Guardian | offerta all’Arsenal per il prestito di Aubameyang

(Di sabato 29 gennaio 2022) Lanon si accontenta di Dusan Vlahovic ma va a caccia di un altro attaccante. Come riporta il ‘The‘, i bianconeri avrebbero chiestoPierre-Emerick. Il calciatore gabonese è un separato in casa a Londra per via di alcuni comportamenti non esemplari e laspera di poterlo avere in. Un’operazione che potrebbe intrecciarsi con il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo è infatti corteggiato dal Barcellona, che spera di averlo per questa seconda parte di stagione. Tuttavia, qualora la trattativa non dovesse andare in porto, i blaugrana potrebbero virare proprio su. SportFace.

Calciomercato, rifiutati 25 milioni di euro dell'Aston Villa per Bentancur Rodrigo Bentancur © LaPresseSecondo le informazioni circolate sul 'The Guardian', l'Aston Villa avrebbe proposto ...