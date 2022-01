(Di sabato 29 gennaio 2022)non hanno mai potuto pienamente sopportarsi e nel calciohanno avuto davvero tante trattative molto sentite. L’affare legato alle prestazioni di Dusan Vlahovic ha portato alla mente davvero tanti altri acquisti che ci sono stati tra lae la, ma uno di questi è stato curioso e non poco, soprattutto perché non è andato a buon fine. Lae lasono rivali giurate, in particolar modo sono i toscani che dal 1982, anno in cui le due squadre lottarono punto a punto per lo Scudetto, non vedo di buon occhio, per usare un eufemismo, i colori bianconeri. Sono stati davvero tanti i cambi di maglia tra le due squadre, in particolar modo dalla Toscana che hanno preso la strada per il Piemonte, con Roberto Baggio che ...

SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo:… - sportface2016 : +++#Juventus, ufficiale: Dusan #Vlahovic è bianconero, arriva dalla #Fiorentina+++ - zazoomblog : Juventus e Fiorentina quello sgarbo di mercato che fa male ancora oggi - #Juventus #Fiorentina #quello #sgarbo - Yuro_23 : RT @GiovaAlbanese: Dusan #Vlahovic alla #Juventus era solo questione di tempo. A confermare il retroscena su @Gazzetta_it Pantaleo #Corvino… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Fiorentina

Dusan Vlahovic è ufficialmente un nuovo giocatore della: alla70 milioni di euro pi 10 di bonus. Nemmeno il tempo di vestirsi di bianconero, però, che già c'è un primo guaio per il 22enne serbo. Secondo quanto riporta l'Ansa, mentre il ...Qualche anno fa, quando aveva già firmato per la, ma era rimasto per sei mesi ancora a ... Nella sua testa, il top era lae voleva misurarsi con il top. Effettivamente l'anno scorso ...Calciomercato news: l'obiettivo dei dirigenti nerazzurri è quello di portare Gianluca Scamacca all'Inter in estate per potenziare il reparto avanzato in vista del futuro.Juventus e Atalanta. Per non perderlo andai a Belgrado per conoscere la famiglia. Ma non solo Dusan, abbiamo lasciato in dote una rosa di qualità e di talenti, un club sano, un settore giovanile di ...