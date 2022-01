Juventus, Cobolli Gigli: “Vlahovic un investimento da imprenditori” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Non mi aspettavo di vedere Vlahovic alla Juventus, non c’erano presupposti viste le dichiarazioni. Sono piacevolmente sorpreso, è un’operazione coraggiosa per tirare fuori la Juventus da una situazione precaria. Vlahovic porterà mi auguro almeno il quarto posto ed un miglior percorso in Champions, è stato fatto un investimento da imprenditori“. Lo ha detto l’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli intervistato dai Rai Sport. Un’opinione confermata anche ai microfoni de Il Giornale: “Vlahovic è una scelta corretta e coraggiosa. Pone due obiettivi raggiungibili: la possibilità di andare avanti in Champions League che vorrebbe dire onore e denaro, e quella di contribuire al piazzamento nei primi 4 posti ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) “Non mi aspettavo di vederealla, non c’erano presupposti viste le dichiarazioni. Sono piacevolmente sorpreso, è un’operazione coraggiosa per tirare fuori lada una situazione precaria.porterà mi auguro almeno il quarto posto ed un miglior percorso in Champions, è stato fatto unda“. Lo ha detto l’ex presidente della, Giovanniintervistato dai Rai Sport. Un’opinione confermata anche ai microfoni de Il Giornale: “è una scelta corretta e coraggiosa. Pone due obiettivi raggiungibili: la possibilità di andare avanti in Champions League che vorrebbe dire onore e denaro, e quella di contribuire al piazzamento nei primi 4 posti ...

