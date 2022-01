Jacques Villeneuve, è nato il quinto figlio. Si chiama Gilles, come il nonno: “È forte e in salute” (Di sabato 29 gennaio 2022) È nato il quinto figlio di Jacques Villeneuve, avuto dalla compagna Giulia. Il piccolo è stato chiamato Gilles, proprio come il nonno, che purtroppo non potrà conoscere perché tragicamente morto nel 1982 in un incidente durante le prove del Gp del Belgio. A dare il lieto annuncio della nascita lo stesso vincitore del Mondiale 1997 di Formula 1, con uno scatto pubblicato sui social: “Il piccolo Gilles è entrato a far parte della nostra grande e bellissima famiglia”, ha esordito nel post pubblicato il 27 gennaio scorso. Poi ha aggiunto: “È forte ed è in salute. Il mio amore, mamma Giulia, è splendida. Siamo nel pieno della felicità, una vera benedizione. È un giorno perfetto”. Il piccolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Èildi, avuto dalla compagna Giulia. Il piccolo è statoto, proprioil, che purtroppo non potrà conoscere perché tragicamente morto nel 1982 in un incidente durante le prove del Gp del Belgio. A dare il lieto annuncio della nascita lo stesso vincitore del Mondiale 1997 di Formula 1, con uno scatto pubblicato sui social: “Il piccoloè entrato a far parte della nostra grande e bellissima famiglia”, ha esordito nel post pubblicato il 27 gennaio scorso. Poi ha aggiunto: “Èed è in. Il mio amore, mamma Giulia, è splendida. Siamo nel pieno della felicità, una vera benedizione. È un giorno perfetto”. Il piccolo ...

Advertising

HankHC91 : RT @Corriere: È nato Gilles Villeneuve, il figlio di Jacques. Ha il nome del nonno, sarà un pilota come lui e il papà? - NATOlizer : È nato Gilles Villeneuve, il figlio di Jacques. Ha il nome del nonno, sarà un pilota come lui e il papà?… - ADM_assdemxmi : RT @varesenews: Fiocco blu in casa Villeneuve: è nato Gilles, figlio del campione di Formula 1 - varesenews : Fiocco blu in casa Villeneuve: è nato Gilles, figlio del campione di Formula 1 - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Il quinto figlio di Jacques #Villeneuve si chiamerà Gilles, proprio come il nonno, indimenticato ferrarista tanto amato d… -