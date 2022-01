Italia Team con 32 azzurri alle Paralimpiadi di Pechino, Pancalli: “Potenziale di vittoria” (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Saranno 32 gli azzurri a partecipare alle Paralimpiadi di Pechino 2022 (4-13 marzo), impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. La lista, che comprende tre atleti guida, è stata approvata dalla Giunta nazionale del Comitato Italiano paralimpico (Cip) e prevede un incremento del 23% delle presenze rispetto a PyeongChang 2018. L’età media della squadra scende dai 33,1 anni dell’edizione 2018 a 31,3 attuali, per una nazionale che annovera ben dodici esordienti. La disciplina con l’età media più bassa è lo sci (24,7), dove gli azzurri saranno nove, contro i quattro della Corea. Anche lo sci nordico cresce, con tre atleti rispetto a uno. “L’Italia si presenta alle Paralimpiadi con una ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Saranno 32 glia parteciparedi2022 (4-13 marzo), impegnati in quattro discipline: para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. La lista, che comprende tre atleti guida, è stata approvata dalla Giunta nazionale del Comitatono paralimpico (Cip) e prevede un incremento del 23% delle presenze rispetto a PyeongChang 2018. L’età media della squadra scende dai 33,1 anni dell’edizione 2018 a 31,3 attuali, per una nazionale che annovera ben dodici esordienti. La disciplina con l’età media più bassa è lo sci (24,7), dove glisaranno nove, contro i quattro della Corea. Anche lo sci nordico cresce, con tre atleti rispetto a uno. “L’si presentacon una ...

Advertising

Federciclismo : È subito grande Italia ???? a #Fayetteville2022 ?? Gli azzurri trionfano nella prova di apertura dedicata al Team Rela… - MSF_ITALIA : Team #MSF a #Lampedusa per offrire supporto psicologico ai sopravvissuti all'ultimo naufragio, in cui sette persone… - Coninews : 1?1?8? azzurri per un sogno a cinque cerchi. ? Ecco l'#ItaliaTeam ???? che volerà in Cina per i Giochi Olimpici Inve… - ig_piemonte : presenta ??? Abbazia di Staffarda AUTORE @cristianmustazzu LOCAL MANAGER @berenguez TAG #ig_cuneo MAIL piemonte@igw… - Oana76310695 : RT @walter37688434: Que Bonito ?????????? @Cris_Porta @marilo_av @team_porta, Un bacio dall'Italia anche ad @Andrea_Pelaez_ y @FatimaMoreno90… -