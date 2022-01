Italia, il modulo non cambia: Mancini ha lavorato sulla testa degli Azzurri (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso dello stage di Coverciano, il c.t. dell’Italia Mancini ha lavorato molto sulla testa degli Azzurri Mancano 54 giorni al playoff Mondiale contro la Macedonia, prima tappa fondamentale per strappare il pass per volare in Qatar a dicembre. Mancini studia l’Italia che si vedrà in quell’occasione e nello stage di tre giorni che si è tenuto a Coverciano ha guardato tutti con attenzioni. Come riportato dal Corriere della Sera, il c.t. della Nazionale ha lavorato molto sulla testa degli Azzurri; ha cercato di svuotare la mente dei ragazzi, per fargli dimenticare sia quanto di meraviglioso è accaduto la scorsa estate sia il periodo negativo da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso dello stage di Coverciano, il c.t. dell’hamoltoMancano 54 giorni al playoff Mondiale contro la Macedonia, prima tappa fondamentale per strappare il pass per volare in Qatar a dicembre.studia l’che si vedrà in quell’occasione e nello stage di tre giorni che si è tenuto a Coverciano ha guardato tutti con attenzioni. Come riportato dal Corriere della Sera, il c.t. della Nazionale hamolto; ha cercato di svuotare la mente dei ragazzi, per fargli dimenticare sia quanto di meraviglioso è accaduto la scorsa estate sia il periodo negativo da ...

