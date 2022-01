Irlanda, stop al bollettino sui casi Covid nel weekend: 'Report solo dal lunedì al venerdì' (Di sabato 29 gennaio 2022) La discussione sul in Italia si è chiusa da tempo. invece ha deciso di passare ai fatti. Il Dipartimento di Salute ha comunicato che da questo sabato e per i weekend futuri , il Report quotidiano dei ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) La discussione sul in Italia si è chiusa da tempo. invece ha deciso di passare ai fatti. Il Dipartimento di Salute ha comunicato che da questo sabato e per ifuturi , ilquotidiano dei ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, anche in Irlanda via le restrizioni e stop al #greenpass. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Irlanda, stop al #bollettino sui casi #covid nel weekend: «Report solo dal lunedì al venerdì» - ilmessaggeroit : Irlanda, stop al #bollettino sui casi #covid nel weekend: «Report solo dal lunedì al venerdì» - b_radio47 : RT @GfveGianfra: In Irlanda leggono prima…i Regolamenti europei…. - boezio_severino : @sole24ore Loro fanno finta di semplificare mentre gli altri abrogano... -