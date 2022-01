Investito a Roma, morto 55enne ufficiale dei carabinieri originario di Lucera L'auto era condotta da una 21enne (Di sabato 29 gennaio 2022) Antonio Pastore, 55 anni, originario di Lucera, era tenente colonnello dei carabinieri. Lavorava a Roma da anni. Mentre faceva jogging non lontano da piazza del Popolo, per cause da dettagliare, è stato Investito da in’automkbile guidarla da una 21enne. È morto dopo alcune ore dal sinistro. Era sposato e padre di due figli adolescenti. L'articolo Investito a Roma, morto 55enne ufficiale dei carabinieri originario di Lucera <small class="subtitle">L'auto era condotta da una 21enne</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 29 gennaio 2022) Antonio Pastore, 55 anni,di, era tenente colonnello dei. Lavorava ada anni. Mentre faceva jogging non lontano da piazza del Popolo, per cause da dettagliare, è statoda in’mkbile guidarla da una. Èdopo alcune ore dal sinistro. Era sposato e padre di due figli adolescenti. L'articolodeidi L'erada una proviene da Noi Notizie..

