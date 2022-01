Inter, pronto l’affondo per Scamacca: il piano di Marotta per il bomber (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Inter: i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza e affondare il colpo Scamacca. Il piano di Marotta Scatto Inter per Gianluca Scamacca, primo obiettivo per svecchiare l’attacco nerazzurro la prossima stagione e mettere a disposizione di Inzaghi un profilo più giovane alla casella di centravanti insieme a Dzeko. Proprio il bosniaco potrebbe fare da guida all’attuale attaccante del Sassuolo, con il sodalizio campione d’Italia pronto all’accelerazione decisiva come scrive La Gazzetta dello Sport. L’Inter metterebbe sul piatto un contratto da 2,5 milioni di euro rispetto ai 400 mila che il giocatore percepisce al momento al Sassuolo ed è intenzionata ad anticipare la concorrenza del Milan. Il Dg neroverde Carnevali chiede ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato: i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza e affondare il colpo. IldiScattoper Gianluca, primo obiettivo per svecchiare l’attacco nerazzurro la prossima stagione e mettere a disposizione di Inzaghi un profilo più giovane alla casella di centravanti insieme a Dzeko. Proprio il bosniaco potrebbe fare da guida all’attuale attaccante del Sassuolo, con il sodalizio campione d’Italiaall’accelerazione decisiva come scrive La Gazzetta dello Sport. L’metterebbe sul piatto un contratto da 2,5 milioni di euro rispetto ai 400 mila che il giocatore percepisce al momento al Sassuolo ed è intenzionata ad anticipare la concorrenza del Milan. Il Dg neroverde Carnevali chiede ...

