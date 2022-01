Advertising

Agenzia_Ansa : Un ingegnere italiano è stato trovato morto ad Amsterdam. L'ipotesi al momento è quella di un omicidio visto che la… - Corriere : Trovato morto ad Amsterdam un ingegnere italiano di 43 anni - Adnkronos : #Olanda, ingegnere italiano trovato morto ad #Amsterdam. #ultimora - EsteriLega : ????????INGEGNERE ITALIANO TROVATO MORTO AD AMSTERDAM, IPOTESI OMICIDIO ???????? LIBIA: L'ITALIA CONSEGNA UN'OFFICINA PER… - StraNotizie : Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam -

Ultime Notizie dalla rete : Ingegnere italiano

Ipotesi di omicidio. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i familiari che stavano cercando di contattarlo da giorni, ma senza successo. Paolo Moroni, cittadinodi 42 anni è stato ritrovato morto nella città olandese, in cui ormai da molto tempo risiedeva per motivi di lavoro. Era originario di Allumiere, un comune della città metropolitana di Roma ..."Era tranquillo". Così il fratello e la sorella di Paolo Moroni, l'trovato morto ad Amsterdam, avrebbero commentato con gli investigatori l'ultima telefonata avvenuta domenica. Nella chiacchierata avevano parlato delle foto fatte la scorsa estate e l'uomo ...Un ingegnere di 43 anni, Paolo Moroni, originario di Allumiere (Civitavecchia), è stato trovato morto Ad Amsterdam dove risiedeva da anni. La morte risale ai giorni scorsi ma la notizia è stata comuni ...Paolo Moroni, 42enne originario di Allumiere, è stato trovato morto ad Amsterdam dove lavorava. La morte risalirebbe al 27 gennaio ...