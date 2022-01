Ingegnere italiano di 42 anni trovato morto ad Amsterdam | si ipotizza omicidio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Paolo Moroni,informatico di 42, è statoad, la città olandese dove si era trasferito daper lavoro. Ancora non si è capito cosa abbia causato il decesso, anche se dalle prime informazioni siuna morte violenta, lasciando dunque la pista dell’come quella più accreditata. I familiari hanno raccontato agli investigatori che fino a una settimana fa, al telefono, “era tranquillo”. Non c’era nulla nel suo atteggiamento che lasciasse presagire timori o preoccupazione. Antonio Pasquini, sindaco di Allumiere, piccolo centro alle porte di Civitavecchia dove la famiglia Moroni è molto conosciuta, ha commentato: “Siamo distrutti, è stato un fulmine a ciel sereno, una vera tragedia”. Sulla vicenda sta ...

Roma " Mistero ad Amsterdam per la morte di uninformatico. Originario di Allumiere (Roma), Paolo Moroni, 42 anni, è stato trovato morto ad Amsterdam dove lavorava da alcuni anni. La morte, secondo quanto si apprende, ...Ipotesi di omicidio. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i familiari che stavano cercando di contattarlo da giorni, ma senza successo. Paolo Moroni, cittadinodi 42 anni è stato ritrovato morto nella città olandese, in cui ormai da molto tempo risiedeva per motivi di lavoro. Era originario di Allumiere, un comune della città metropolitana di Roma ...Paolo Moroni, 43, ingegnere, è stato trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione di Amsterdam. Ad avvertire la famiglia dell'uomo, originario di Allumiere, in provincia ...Ad avvertire la famiglia dell'uomo è stata la Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l'ambasciata italiana all'Aja. Sulle circostanze della morte di Moroni indaga la p ...