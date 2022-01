**Influenza: è morto Johan Hultin, il patologo che ritrovò il virus originale della Spagnola** (Di sabato 29 gennaio 2022) New York, 29 gen. - (Adnkronos) - Il medico statunitense Johan Hultin, patologo clinico noto per aver recuperato il virus originale dell'influenza Spagnola del 1918 in Alaska, consentendo gli scienziati la possibilità di mappare il materiale genetico, è morto nella sua casa di Walnut Creek, in California, all'età di 97 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 22 gennaio, è stata pubblicata oggi dal "New York Times", come riporta l'Adnkronos. Nato a Stoccolma (Svezia) il 7 ottobre 1924, Hultin si laureò in medicina all'Università di Uppsala e nel 1949 si trasferì negli Usa per conseguire il dottorato in patologia clinica all'Università dello Iowa. Nell'ambito delle due ricerche Hultin si prefisse di cercare di recuperare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) New York, 29 gen. - (Adnkronos) - Il medico statunitenseclinico noto per aver recuperato ildell'influenza Spagnola del 1918 in Alaska, consentendo gli scienziati la possibilità di mappare il materiale genetico, ènella sua casa di Walnut Creek, in California, all'età di 97 anni. La notiziascomparsa, avvenuta il 22 gennaio, è stata pubblicata oggi dal "New York Times", come riporta l'Adnkronos. Nato a Stoccolma (Svezia) il 7 ottobre 1924,si laureò in medicina all'Università di Uppsala e nel 1949 si trasferì negli Usa per conseguire il dottorato in patologia clinica all'Università dello Iowa. Nell'ambito delle due ricerchesi prefisse di cercare di recuperare il ...

