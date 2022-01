Infarto per Giuliano Ferrara: "Condizioni gravi, ma stabile" (Di sabato 29 gennaio 2022) "Vivo ascoltando musica su Channel 3 - racconta il 7 gennaio sul Foglio - e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, scrivo per il giornale quasi tutti i giorni". E ancora, quasi a ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) "Vivo ascoltando musica su Channel 3 - racconta il 7 gennaio sul Foglio - e dalla Digital Concert Hall dei Berliner, leggo buoni libri, scrivo per il giornale quasi tutti i giorni". E ancora, quasi a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - Agenzia_Ansa : Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia di Grosseto, d… - TgLa7 : Giuliano #Ferrara ricoverato per un #infarto, è grave. Ieri sera il malore, intervento di angioplastica a Grosseto - JPCK72 : RT @ferrodilancia: #GiulianoFerrara ha avuto un infarto e si trova in TI. Dovrà pagarsi le cure? Dato che, sicuramente, l’infarto è stato c… - thomas_dorigo : RT @L3on4rd___: Quindi le persone devono rischiare un ictus, una miocardite, un infarto, un tumore per evitare un'influenza e poter continu… -