Il tour di Patagonia allunga la vita ai capi (e altre fashion news)

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ormai si èto. Prendersi cura deiche possediamo è uno dei fondamenti di un guardaroba sostenibile, dove vestiti e accessori durano il più longo possibile e danno respiro al turnover incessante che nell’ultimo decennio ha caratterizzato i nostri armadi. Il Worn Wear Snow2022 ditorna sulle strade di tutta Europa con il suo furgoncino che regala lungaallo snowweear. Viaggera? sulle Alpi per raggiungere le localita? sulla neve di Francia, Svizzera, Austria, Germania e Italia. Offrira? a sciatori e snowboarder riparazioni gratuite di cerniere rotte, tessuti bucati o lacerati, bottoni, strappi, oltre a insegnare loro come riparare la propria attrezzatura. Il tempo tech di Louis Vuitton Sistema operativo ultra sofisticato (misura anche la ...

Quest'inverno, dopo una pausa di due anni, il team di riparazioni Worn Wear di Patagonia tornerà sulle strade di tutta Europa per il Worn Wear Snow Tour 2022. Il classico furgoncino Worn Wear viaggerà di nuovo sulle Alpi per raggiungere diverse località sulla neve in Francia, Svizzera, Austria, Germania e Italia. Ormai si è capito. Prendersi cura dei capi che possediamo è uno dei fondamenti di un guardaroba sostenibile, dove vestiti e accessori durano il più longo possibile e danno respiro al turnover incessante che nell'ultimo decennio ha caratterizzato i nostri armadi. Il brand torna sulle strade di tutta Europa per il Worn Wear Snow Tour 2022. A bordo di un furgoncino offrirà a sciatori e amanti dell'outdoor riparazioni gratuite della loro attrezzatura.