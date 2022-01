Advertising

sportface2016 : #Vlahovic alla #Juventus, il sindaco di #Firenze: 'Gravissimo se ha violato la quarantena, che delusione' - AndLuc70 : @DarioNardella E io che pensavo che il Sindaco di Firenze non fosse male … - Sport_Fair : #Vlahovic ha violato l'isolamento? Le reazioni da Firenze sono durissime, il tweet del sindaco #Nardella che ha sca… - chicchese : @DarioNardella faccia il sindaco, per cortesia!! di tutti gli abitanti di Firenze che le ricordo nn sono necessaria… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Il sindaco di #Firenze attacca #Vlahovic, tifosi della #Juve scatenati: 'Dai ripetilo senza piangere!'. Il motivo #Nar… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Firenze

Anche ilEmiliano Fossi ha voluto vedere di persona l'evolversi dei lavori sottolineando che il progetto "unisce la mobilità sostenibile con le attrattive storico - archeologiche del nostro ......inglesi è Dusan Vlahovic che ora rischia una denuncia penale dall'Aslsecondo cui, in quanto positivo, avrebbe violato l'isolamento ("gravissimo se fosse confermato" ha tuonato il...Effetto Vlahovic in casa Juventus. I tifosi bianconeri sono al settimo cielo per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, il serbo si è dimostrato il miglior attaccante del campio ...Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Salotto dello Sport su Rtv38 anche della questione Vlahovic alla questione Vlahovic in merito al trasferimento di Dusan Vlahovic alla ...