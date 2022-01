Il ritorno del “grande centro” che si prepara alle elezioni

Leggi su formiche

(Di sabato 29 gennaio 2022) Uno spettro si aggira per l’Italia: lo spettro della Dc, o almeno di un “”. Certo, sono pochi i reduci della vera Democrazia cristiana che possono insegnare ai “giovani” centristi come funziona la capacità di mediazione e (anche) di ascolto, ma è sicuro che la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale produrrà nei prossimi 12 mesi effetti a valanga su tutti i partiti e le coalizioni. Dopo sbandamenti elettorali degli anni scorsi come il successo enorme del Movimento 5 stelle, ci saranno scissioni, unioni, accordi per dare una forma ai tanti pezzi dipresenti oggi sotto diversi nomi. L’anno che precede lepolitiche è “elettorale” per definizione, nel senso negativo del termine. Stavolta è facile prevedere che le tensioni saranno maggiori e forse Mario Draghi dovrà faticare di più, o ...