Il primo ospedale veterinario pubblico e gratuito: entro fine anno potrebbero iniziare i lavori (Di sabato 29 gennaio 2022) C’è chi offre loro cure gratuite, come Fondazione Arca e Save The Dogs che si occupano degli animali dei senzatetto a Milano e dintorni. C’è chi lo fa ogni sabato, come il giovane brasiliano Thiago, che lava e nutre i cani randagi per renderli più ‘appetibili per l’adozione’. C’è infine chi si ritrova 8 cuccioli da salvare mentre gira un film in Puglia, come Elodie, che ha aiutato l’Enpa a trovare una casa ai cagnolini abbandonati. Aumenta l’attenzione, in Italia, verso gli animali, gli amici a quattro zampe (ma anche meno) che diventano spesso compagni di vita per persone e famiglie, quasi come ne fossero membri a tutti gli effetti. A Roma, nell’attuale canile della Mutarella, sorgerà il primo ospedale veterinario gratuito per cani e gatti Anche per questo è in cantiere l’idea di aprire nel nostro ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) C’è chi offre loro cure gratuite, come Fondazione Arca e Save The Dogs che si occupano degli animali dei senzatetto a Milano e dintorni. C’è chi lo fa ogni sabato, come il giovane brasiliano Thiago, che lava e nutre i cani randagi per renderli più ‘appetibili per l’adozione’. C’è inchi si ritrova 8 cuccioli da salvare mentre gira un film in Puglia, come Elodie, che ha aiutato l’Enpa a trovare una casa ai cagnolini abbandonati. Aumenta l’attenzione, in Italia, verso gli animali, gli amici a quattro zampe (ma anche meno) che diventano spesso compagni di vita per persone e famiglie, quasi come ne fossero membri a tutti gli effetti. A Roma, nell’attuale canile della Mutarella, sorgerà ilper cani e gatti Anche per questo è in cantiere l’idea di aprire nel nostro ...

Luce_news : Il primo ospedale veterinario pubblico e gratuito: entro fine anno potrebbero iniziare i lavori - RoRoi92375042 : RT @MinolloO: Entro fine 2022 sorgerà a Roma il primo ospedale pubblico del Lazio per cani e gatti Zona della Muratella Finalmente qualcosa… - IlTweetDiSotto : RT @IlTweetDiSotto: ??ON LINE IL NUOVO REPORT #DECESSI #COVID19 ??80 anni l'età media dei deceduti e positivi in Italia, la maggior parte r… - LeottaVi : RT @MinolloO: Entro fine 2022 sorgerà a Roma il primo ospedale pubblico del Lazio per cani e gatti Zona della Muratella Finalmente qualcosa… - maybe_viola : RT @MinolloO: Entro fine 2022 sorgerà a Roma il primo ospedale pubblico del Lazio per cani e gatti Zona della Muratella Finalmente qualcosa… -