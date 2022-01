Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 29 Gennaio 2022 – Video (Di sabato 29 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “I pensieri più belli sono un nulla senza le opere”. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 29 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “I pensieri più belli sono un nulla senza le opere”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

