Il peggior Parlamento di sempre adesso voti il proporzionale (Di sabato 29 gennaio 2022) La soluzione trovata è quella più ovvia e conservatrice, ma forse anche l’unica realmente possibile. Quindi va salutata per quello che è, cioè un salvataggio in extremis ad un passo dal baratro. Detto ciò occorre prendere atto di almeno un esito evidente di tutta questa storia, esito che andrà capitalizzato per dare un senso allo spettacolo assai poco esaltante cui abbiamo assistito. L’esito è presto detto e si chiama esplosione con frammenti sparsi per chilometri quadrati delle due coalizioni, che non sono in grado di comportarsi come tali nemmeno di fronte alla prova suprema dell’elezione del Capo dello Stato. A destra sono venute a galla tutte le contraddizioni che Meloni, Salvini e Berlusconi fingono di non vedere da anni e che hanno portato negli ultimi dodici mesi al (primo) fatto che FI e Lega sono al governo con Draghi il PD e il M5S ed anche al (secondo) fatto che per ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) La soluzione trovata è quella più ovvia e conservatrice, ma forse anche l’unica realmente possibile. Quindi va salutata per quello che è, cioè un salvataggio in extremis ad un passo dal baratro. Detto ciò occorre prendere atto di almeno un esito evidente di tutta questa storia, esito che andrà capitalizzato per dare un senso allo spettacolo assai poco esaltante cui abbiamo assistito. L’esito è presto detto e si chiama esplosione con frammenti sparsi per chilometri quadrati delle due coalizioni, che non sono in grado di comportarsi come tali nemmeno di fronte alla prova suprema dell’elezione del Capo dello Stato. A destra sono venute a galla tutte le contraddizioni che Meloni, Salvini e Berlusconi fingono di non vedere da anni e che hanno portato negli ultimi dodici mesi al (primo) fatto che FI e Lega sono al governo con Draghi il PD e il M5S ed anche al (secondo) fatto che per ...

Ultime Notizie dalla rete : peggior Parlamento Il Parlamento ha vinto. E per noi un cucchiaio di merda Il peggior parlamento con il miglior capo del governo e capo dello Stato possibili. Ecco, hanno vinto i parlamentari. Ma non è una buona notizia. E non c'è saggezza, come dice Letta, nella scelta di ...

Avellino, Nursind: infermieri scioperano al Moscati. Rosapane: Basta promesse Con la legge di bilancio 2021 l'attuale parlamento ha deciso di non erogare subito l'indennità di ... La regione Campania, durante la pandemia, ha riservato il peggior trattamento agli infermieri, ...

Il peggior Parlamento di sempre adesso voti il proporzionale Formiche.net Quirinale, nel Pd tanti no a Belloni e monta ira contro Conte: "Basta asse con Salvini" C'è chi a sera mette nero su bianco che su domani mattina alle 8 se sarà portato il nome di Elisabetta Belloni all'assemblea dei grandi elettori Pd, "ci sarà un scontro epico". Sul nome della capo dei ...

Quirinale 2022, fonti Pd: "Spinta trasversale Parlamento per Mattarella" "Per noi rimane fondamentale preservare l’unità della maggioranza di governo. Intanto invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore ...

