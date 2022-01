Il Pd esulta, il M5S replica duro: «Letta the winner? Voleva Draghi al Colle, siamo al ridicolo» (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra M5S e Pd è scontro frontale. Nel mirino dei pentastellati finisce Enrico Letta, il segretario del Pd che si autocelebra e che i suoi fedelissimi stanno accreditando come “The winner”. L’uomo a cui si deve la vittoria dell’operazione Mattarella bis. Dunque, tra grillini e dem è già partita la resa dei conti. Con la rielezione di Mattarella, data ormai per scontata, si scatena la lotta intestina tra i partiti della coalizione di centrosinistra. La trincea ora si sposta su un altro versante: quello della rivendicazione della vittoria. Una battaglia all’ultima appropriazione indebita del “non-risultato” raggiunto con la semplice riconferma dello status quo ante: il Presidente uscente chiamato a fare dietrofront e a rientrare al Colle, e Draghi a presidio del governo. Quirinale, Letta col M5S è resa dei ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra M5S e Pd è scontro frontale. Nel mirino dei pentastellati finisce Enrico, il segretario del Pd che si autocelebra e che i suoi fedelissimi stanno accreditando come “The”. L’uomo a cui si deve la vittoria dell’operazione Mattarella bis. Dunque, tra grillini e dem è già partita la resa dei conti. Con la rielezione di Mattarella, data ormai per scontata, si scatena la lotta intestina tra i partiti della coalizione di centrosinistra. La trincea ora si sposta su un altro versante: quello della rivendicazione della vittoria. Una battaglia all’ultima appropriazione indebita del “non-risultato” raggiunto con la semplice riconferma dello status quo ante: il Presidente uscente chiamato a fare dietrofront e a rientrare al, ea presidio del governo. Quirinale,col M5S è resa dei ...

