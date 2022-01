Il negozio che vende prodotti realizzati da disabili per riconoscere la loro professionalità (Di sabato 29 gennaio 2022) Un negozio, di nome Majerca, vende prodotti realizzati da lavoratori con disabilità. Si tratta di un’idea alternativa per dare visibilità alle competenze di persone diversamente abili e che permette loro di acquistare indipendenza, economica e non solo. Il negozio che vende prodotti realizzati da disabili: di cosa si tratta Si trova in un quartiere alla moda di Tokyo, Majerca è un outlet minimalista, fondato da Mitsuhiro Fujimoto. Il negozio è stato ideato per promuovere prodotti progettati e realizzati da persone con disabilità. Si tratta di ceramiche, gioielli, cinture, giocattoli e tanto altro ancora. Questo progetto ha lo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022) Un, di nome Majerca,da lavoratori contà. Si tratta di un’idea alternativa per dare visibilità alle competenze di persone diversamente abili e che permettedi acquistare indipendenza, economica e non solo. Ilcheda: di cosa si tratta Si trova in un quartiere alla moda di Tokyo, Majerca è un outlet minimalista, fondato da Mitsuhiro Fujimoto. Ilè stato ideato per promuovereprogettati eda persone contà. Si tratta di ceramiche, gioielli, cinture, giocattoli e tanto altro ancora. Questo progetto ha lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una rete di amanti degli animali sta aiutando i proprietari di criceti di Hong Kong a evitare l'abbattimento. Le au… - Andreaacquista : RT @costa_costa1967: Tutti fermi dal 1° al 7 febbraio e vediamo che succede? Nessuno lavori, nessuno entri in un negozio o al bar, niente d… - ArcaduAngelo : RT @costa_costa1967: Tutti fermi dal 1° al 7 febbraio e vediamo che succede? Nessuno lavori, nessuno entri in un negozio o al bar, niente d… - Socratico_ : RT @costa_costa1967: Tutti fermi dal 1° al 7 febbraio e vediamo che succede? Nessuno lavori, nessuno entri in un negozio o al bar, niente d… - Diego70579805 : RT @costa_costa1967: Tutti fermi dal 1° al 7 febbraio e vediamo che succede? Nessuno lavori, nessuno entri in un negozio o al bar, niente d… -