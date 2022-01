Il momento della proclamazione: «Eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella» – Il video (Di sabato 29 gennaio 2022) Un lungo applauso. Cominciato appena appena il contatore delle schede per Sergio Mattarella ha superato quota 505. Quorum raggiunto, elezione chiusa all’ottavo scrutinio. Nei minuti successivi le schede sono aumentate fino ad arrivare a 759, il numero più alto mai raggiunto dopo le 832 schede di Sandro Pertini nel 1978. E poi ancora un altro applauso, scoppiato dopo la proclamazione ufficiale fatta dal presidente della Camera Roberto Fico. Appena dopo la sua rielezione Mattarella ha accettato il nuovo incarico, ringraziando per i voti ricevuti: «I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Un lungo applauso. Cominciato appena appena il contatore delle schede perha superato quota 505. Quorum raggiunto, elezione chiusa all’ottavo scrutinio. Nei minuti successivi le schede sono aumentate fino ad arrivare a 759, il numero più alto mai raggiunto dopo le 832 schede di Sandro Pertini nel 1978. E poi ancora un altro applauso, scoppiato dopo laufficiale fatta dalCamera Roberto Fico. Appena dopo la sua rielezioneha accettato il nuovo incarico, ringraziando per i voti ricevuti: «I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza, nel corsograve emergenza che stiamo tuttora ...

Mattarella rieletto presidente, la proclamazione di Fico a Montecitorio ...dell'aula del Parlamento in seduta comune ha salutato l'annuncio del presidente Roberto Fico che ha proclamato l'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Poco prima, al momento ...

