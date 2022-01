Il dolore di Kabir Bedi per la perdita del figlio affetto da schizofrenia

(Di sabato 29 gennaio 2022)è stato protagonista di un momento molto toccante avvenuto durante la puntata del Grande Fratello vip del 28 gennaio 2022. L’attore, conosciuto al pubblico per aver interpretato lo storico ruolo di Sandokan nella serie televisiva diretta da Sergio Sollima, ha avuto modo di raccontare a tutti un po’ della sua storia. Una storia fatta di successi e popolarità, ma anche di situazioni estremamente difficili legate alla sua vita privata. Nel 1997, infatti,ha perso ilSiddharth, morto suicida a soli 25 anni. Poco dopo la laurea, al ragazzo venne diagnosticata una grave forma didalla quale non è riuscito a curarsi e che l’ha poi spinto a togliersi la vita. L’attore lo ha ricordato in puntata con queste parole: “Era un genio, molto sensibile, molto timido e considerato ...

...è la malattia di cui ha sofferto il figlio di. 'Adesso le medicine sono meglio di allora, c'è speranza le medicine ora sono molto meglio' Il sogno dell'ex Sandokan Non puè esserci unpiù ...GF Vip, ildiper la morte del figlio: 'Ho provato a prevenirlo ma ho fallito'. Studio in lacrime . In settimana l'attore ha raccontanto con grande umiltà e senza cadere in facili pietismi, il e ...Tutti lo conoscono come Sandokan, l'uomo dalle sfide impossibili, ma molti non sanno la vera vita di Kabir Bedi. Il nuovo vippone ha un vissuto difficile segnato soprattutto dalla perdita di ...GF Vip, il dolore di Kabir per la morte del figlio: «Ho provato a prevenirlo ma ho fallito». Studio in lacrime. In settimana l'attore ha raccontanto con grande umiltà ...