Il Coronavirus diventa endemico? Lopalco avverte: «Vi spiego perché non è per forza una cosa buona» (Di sabato 29 gennaio 2022) «Niente panico ma stiamo in allerta». Cosi il professor Pier Luigi Lopalco invita con un lungo post su Facebook a capire bene l'attuale situazione epidemica da Covid-19 del Paese e a non sottovalutare l'idea di «virus endemico». L'epidemiologo comincia con un «mea culpa»: «Nei giorni scorsi anch'io ho ripetutamente sostenuto che SARS-CoV-2 sta progressivamente assumendo un comportamento da circolazione endemica, il che vuol dire lasciare la pandemia alle spalle», ha spiegato, «purtroppo però mi rendo conto che da molti il termine "endemico" è stato percepito quasi come sinonimo di "normale" o addirittura "buono". Attenzione, non è così». L'esperto continua con la spiegazione sottolineando come il termine endemico non abbia nulla a che vedere «con la gravità di una patologia». E aggiunge: «Endemica è la meningite ...

