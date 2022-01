Il centrodestra si spacca di nuovo Tutti da Mattarella tranne Meloni

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il candidato unitario sul quale doveva convergere ilè ormai un ricordo sbiadito. Il sogno, coltivato con una buona dose di ragione dalle parti della coalizione, si è definitivamente infranto. Il dietrofront di Silvio Berlusconi ha, come ampiamente prevedibile, aperto il vaso di pandora in uno schieramento che, pur narrandosi unito, è attraversato da divisioni interne pesantissime. Ieri la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata impallinata dai franchi tiratori, inabissandosi a 382 voti. Al contempo, i grandi elettori continuano a chiedere un impegno aper un bis per il quale lui, a più riprese, ha declinato l’offerta. Ma è proprio sull’ipotesi di unbis che si consuma lo strappo nel. “Gli italiani non meritano altri giorni di confusione – dice il ...

La coalizione disi, dopo i fallimenti dell'operazione Casellati e della ricerca di un nome condiviso. "Mattarella bis", dice Salvini. "Non voglio crederci", lo attacca Giorgia Meloni. ( LA ...La "spaccatura" interna alvede il partito di Silvio Berlusconi tornare in "auge" per ... Come sempre, la soluzione sul Quirinale non può essere una soluzione chela maggioranza. ...Il centrodestra e il centrosinistra sono entrati in crisi nella partita del Quirinale. Dopo l’ennesimo fallimento sulla candidatura “notturna” di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti, Matteo S ...“Il centrodestra è ufficialmente spaccato. Non faccia lo stesso il fronte progressista. È il momento di unirsi, non dividersi. E non va ignorata l’onda che monta in Parlamento. Serve stabilità, non di ...