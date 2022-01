“Il bomber ormai ha deciso”: Milan, doccia gelata per Maldini (Di sabato 29 gennaio 2022) Per il Milan la ricerca di un bomber di livello resta attiva. Uno dei bomber attenzionati, però, è pronto a prendere un’altra strada. Un mercato di gennaio che sta riservando sorprese per le big di Serie A. Al netto delle difficoltà economiche legate alla Pandemia, le italiane stanno comunque cercando di mettere in atto colpi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022) Per illa ricerca di undi livello resta attiva. Uno deiattenzionati, però, è pronto a prendere un’altra strada. Un mercato di gennaio che sta riservando sorprese per le big di Serie A. Al netto delle difficoltà economiche legate alla Pandemia, le italiane stanno comunque cercando di mettere in atto colpi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Giacomospana97 : Ormai è ufficiale benvenuto bomber #Vlahovic #VlahovicAllaJuve #VlahovicBianconero #juventus #Juve buona serata kat… - fabry_il_bomber : @UnioneSarda @piersileri per quale motivo i non vaccinati sarebbero pericolosi????? Ma per chi????? Ormai sappiamo… - edoardo_go : A #Firenze va in scena il dramma sportivo di una città che riversa ODIO RAZZIALE verso l'ormai ex bomber. Ma su que… - RoRoi92375042 : RT @toss1980: @RoRoi92375042 diploma, primi amori, prime sbornie, prime canne, mare da maggio a settembre, gel tra i capelli (ormai persi t… - fabry_il_bomber : @madforfree @Cartabiancarai3 ormai tv e giornali danno il messaggio che i non vacc.(chiamati nell'accezione negativ… -