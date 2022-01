Il bollettino Covid di oggi 29 gennaio 2022 | 137 147 nuovi casi e 377 morti

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 137.147 contagiati • 377 morti • 141.230 guariti -42 terapie intensive | -160 ricoveri… - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - HuffPostItalia : Bollettino Covid: calano ancora i nuovi casi, sono 137mila. Giù anche ricoveri e intensive - TSTARANTO : Covid: Il bollettino nazionale del 29 gennaio. 999490 test e 137147 casi -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Per informazioni sulla Certificazione verde- 19 chiama il numero 1500'. Come cambiano green pass e, mossa del governo per evitare il disastro Tra gli indizi per capire se una email ...di Paola Caruso I dati di sabato 29 gennaio. Il tasso di positività è stabile al 13,7% con 999.490 tamponi Sono 137.147 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 143.898, qui il). Sale così ad almeno 10.821.375 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio ...L’epidemiologo Carlo Vecchia fa il suo scenario sulla pandemia: crollo di positivi già a febbraio e a Pasqua svolta nella lotta contro il Covid-19. Il coronavirus continua ad a ...Sono 11.020 i nuovi positivi al Covid in Campania. Il #tassodipositività scende al 13,52%. Le vittime sono 20 E’ evidente ora che il calo del contagio covid in Campania sia diventato una costante nell ...