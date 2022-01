Il blitz sulla Belloni. L'ultima prova su Casini. La folle notte che ha portato al Mattarella bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Appare in un angolo del Transatlantico poco dopo le dieci del mattino. Volto provato nascosto a metà da una mascherina, bianca stavolta e non tricolore, le spalle aggrottate, lo sguardo perso. “Mi fate prendere un caffè?”. Poi, mentre cerca la via per la buvette, Matteo Salvini consegna la frase che segnerà la svolta come fosse un inciso in un lungo soliloquio: “Chiediamoci se non sia il caso di chiedere al presidente uscente di accettare un reincarico”. E insomma gli accidenti hanno preso una piega talmente surreale, che alle fine Salvini s’è rassegnato a intestarsi l’unica opzione che il suo vice, Giancarlo Giorgetti, gli suggeriva di evitare: “Il Mattarella bis sarebbe per noi la soluzione peggiore”, mugugnava tre giorni fa il ministro. L’ha scelta, Salvini, perché non sapeva più come uscirne. L’ennesima strambata della sera di venerdì, decisa ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Appare in un angolo del Transatlantico poco dopo le dieci del mattino. Voltoto nascosto a metà da una mascherina, bianca stavolta e non tricolore, le spalle aggrottate, lo sguardo perso. “Mi fate prendere un caffè?”. Poi, mentre cerca la via per la buvette, Matteo Salvini consegna la frase che segnerà la svolta come fosse un inciso in un lungo soliloquio: “Chiediamoci se non sia il caso di chiedere al presidente uscente di accettare un reincarico”. E insomma gli accidenti hanno preso una piega talmente surreale, che alle fine Salvini s’è rassegnato a intestarsi l’unica opzione che il suo vice, Giancarlo Giorgetti, gli suggeriva di evitare: “Ilbis sarebbe per noi la soluzione peggiore”, mugugnava tre giorni fa il ministro. L’ha scelta, Salvini, perché non sapeva più come uscirne. L’ennesima strambata della sera di venerdì, decisa ...

ilfoglio_it : Il blitz sulla Belloni, poi Casini e una folle notte di trattative per il #Quirinale. Come si è arrivati al… - benny_bove : RT @Ariachetira: Tentativo blitz gialloverde sulla Belloni, #Renzi: 'Per noi non si può candidare il capo dei servizi segreti in carica'.… - venis_77 : @passo_doppio @luigidimaio @GiuseppeConteIT Han fatto uscire una dichiarazione dove Di Maio smentisce di aver mai d… - vitobarile : Il nostro prode ministro degli esteri @luigidimaio (stavolta bravo) conferma di aver sventato nella notte il blitz… - lAbateFaria1 : @Apndp Eppure questa volta il maledetto fiorentino ci ha messo lo zampino, facendo fallire il blitz sulla Belloni d… -

Ultime Notizie dalla rete : blitz sulla Coronavirus, il bollettino di sabato 29 gennaio: 137.147 nuovi casi e 377 vittime nelle ultime 24 ore 137.147 nuovi casi e 377 vittime nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 29 gennaio, sulla situazione della pandemia in Italia. Tasso di positività al 13,7% Sono 999.490 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Venerdì erano stati 1.051.288. ...

Fondazione UniVerde: sostenibilità universale Abbiamo ad esempio portato la scuola in spiaggia ed i bimbi hanno fisicamente fatto lezione sulla ... Con il progetto Ischia Cleen Blitz abbiamo iniziato una collaborazione continuativa con la piccola ...

Viale Cenisio, blitz al ristorante: 77 clienti (su 88) senza Green pass Milano, 29 gennaio 2022 - Ieri sera verso le ore 20 la Polizia di Stato ha effettuato un controllo presso il ristorante Wok di via Cenisio a Milano dove erano presenti un centinaio di persone che, all ...

