“Ignobile, ripreso dalle telecamere”. Camilla muore a 25 anni, l’assurda scoperta sul luogo dell’incidente (Di sabato 29 gennaio 2022) Morte di Camilla di Pumpo, l’Ignobile gesto sul luogo della morte della giovane avvocatessa. Camilla aveva solamente 25 anni ed era già molto nota nella sua città per il suo lavoro di avvocatessa. Non a caso, oltre ai parenti e agli amici, i più angosciati sono proprio i colleghi, che non riescono ad accettare che sia andata via per sempre. L’avvocatessa Camilla di Pumpo è stata immediatamente soccorsa, ma quando il 118 è giunto sul posto, i sanitari hanno subito compreso che la sua fosse una situazione disperata. Hanno però constatato che il suo cuore batteva ancora e c’era respiro e per questa ragione l’hanno trasferita in codice rosso nel locale ospedale. I medici e gli infermieri hanno fatto l’impossibile per tenerla in vita, ma hanno dovuto arrendersi perché poco dopo l’arrivo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Morte didi Pumpo, l’gesto suldella morte della giovane avvocatessa.aveva solamente 25ed era già molto nota nella sua città per il suo lavoro di avvocatessa. Non a caso, oltre ai parenti e agli amici, i più angosciati sono proprio i colleghi, che non riescono ad accettare che sia andata via per sempre. L’avvocatessadi Pumpo è stata immediatamente soccorsa, ma quando il 118 è giunto sul posto, i sanitari hanno subito compreso che la sua fosse una situazione disperata. Hanno però constatato che il suo cuore batteva ancora e c’era respiro e per questa ragione l’hanno trasferita in codice rosso nel locale ospedale. I medici e gli infermieri hanno fatto l’impossibile per tenerla in vita, ma hanno dovuto arrendersi perché poco dopo l’arrivo ...

Advertising

vanazang : RT @flapox: @PBerizzi Forse questo essere ignobile il #Fidanza non si rende conto che fare il saluto fascista in #Italia è reato e l'équiva… - flapox : @PBerizzi Forse questo essere ignobile il #Fidanza non si rende conto che fare il saluto fascista in #Italia è reat… -