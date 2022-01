I migliori look di Melissa Satta, per essere sexy e glamour in ogni occasione (Di sabato 29 gennaio 2022) Melissa Satta è attesa nel salotto di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, durante la puntata di sabato 29 gennaio 2022. Insieme a lei tanti altri ospiti, fra cui Amanda Sandrelli, Valentina Dallari, Enzo Miccio e Pino Insegno. Fra i temi trattati durante lo show c’è il rapporto che l’ex velina di Striscia la notizia ha con il figlio Maddox, nato dal matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng (da cui si è separata nel gennaio del 2009). Ma anche la recente unione con il fidanzato Mattia Rivetti, imprenditore trentaquattrenne che è apparso accanto a lei in diverse copertine di cronaca rosa. Vi raccomandiamo... Le décolleté full strass di Melissa Satta sono pura luce Satta, sempre impeccabile a livello di stile, ha ... Leggi su diredonna (Di sabato 29 gennaio 2022)è attesa nel salotto di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin, durante la puntata di sabato 29 gennaio 2022. Insieme a lei tanti altri ospiti, fra cui Amanda Sandrelli, Valentina Dallari, Enzo Miccio e Pino Insegno. Fra i temi trattati durante lo show c’è il rapporto che l’ex velina di Striscia la notizia ha con il figlio Maddox, nato dal matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng (da cui si è separata nel gennaio del 2009). Ma anche la recente unione con il fidanzato Mattia Rivetti, imprenditore trentaquattrenne che è apparso accanto a lei in diverse copertine di cronaca rosa. Vi raccomandiamo... Le décolleté full strass disono pura luce, sempre impeccabile a livello di stile, ha ...

