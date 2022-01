Hockey pista | Serie A1 | Eurolega e WS Europe Cup | il riepilogo di sabato 29 gennaio

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) La grande serata dell’italiano e internazionale, fraA1,e WSCup, si è conclusa in questo292022. Andiamo a vedere come sono andate le cose fra i confini nazionali e le competizionie.A1 Nell’unica partita in programma, relativamente alla 16esima giornata, il Forte dei Marmi ha regolato 4-2 il Sandrigo. Vittoria del toscani arrivata grazie a un match condotto dall’inizio alla fine con i gol di Illuzzi (doppietta), Maremmani e Giovannetti; per i veneti invece entrambe le reti messe a referto portano la griffe di Neves.Girone A Lodi stende, in casa, con il punteggio di 4-1, i francesi de La Vendeenne, con tripletta di Jordi Ortiz e rete di Greco, ...