Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago vince ancora, cade Cortina (Di sabato 29 gennaio 2022) Giornata più che intensa nel Campionato Alps Leauge 2021-2022 di Hockey ghiaccio, giunto al momento dei playoff e dei playout con tante squadre italiane impegnate da ambo i lati. Nella fase vincitori importante successo per Asiago, abilissimo a imporsi in casa del Jesenice per 1-4 grazie soprattutto a un super secondo periodo contraddistinto dalla bellezza di tre reti. Bene anche Ritten, passato con il risultato di 2-0 nel derby contro Fassa. cade invece Cortina in un match complicato vinto dal Lustenau per 1-3. Nella fase perdenti vittoria nettissima per Gherdeina, corsara contro lo Steel Wings, superato per 0-5, risultato valevole per la prima posizione del gruppo A. Sorride nel gruppo B invece Vipiteno, trionfatore per 1-3 contro il Klagenfurt.

