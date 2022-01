Highlights Virtus Bologna-Cremona 79-71 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilcon glidiSegafredo-Vanoli, sfida valida per la 18esima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Scariolo trovano subito un importante margine, ma con un secondo quarto horror concedono agli ospiti di rifarsi sotto.trova il pari in avvio di quarto quarto, ma la maggior qualità delle Vu Nere emerge nel finale: 79-71 il risultato finale. 20 punti per Belinelli, 18 per Spagnolo, miglior prestazione stagionale per Poeta con 13 punti e 7 assist: Lapuò passare una notte in vetta solitaria in attesa dell’impegno di domani dell’Olimpia (che ha però una partita da recuperare). Di seguito, quindi, le ...

Gli highlights di Ulm - Bologna, match valevole per l'undicesima giornata dell' Eurocup 2021/2022 di basket. Sconfitta per le vu nere, battute dai tedeschi per 84 - 68. Match che vede i padroni ...