(Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex centravanti della Fiorentina Dusanverrà segnalatoAsl alla procura di Firenze per aver rotto il regime di isolamento a cui era sottopostoessere stato trovato positivo sabato 22 gennaio alla vigilia della sfida contro il Cagliari. A confermarlo è stato il dipartimento di igiene pubblica dell’AslCentro che oggi farà arrivare ai magistrati la segnalazione per violazione delle norme anti Covid. Il calciatore, regolarmente vaccinato con tre dosi, avrebbe dovuto effettuare il tampone necessario per uscire. Dusanviola laper firmare con la Juve Venerdì mattina il calciatore serbo si è presentato all’ambulatorio della Juventus per lemediche, salutando i tifosi e ...

Advertising

DarioNardella : Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente… - Corriere : Vlahovic, giallo sulla quarantena. L’Asl Toscana accusa: «Regole violate per andare a Torino» - sportface2016 : #Vlahovic alla #Juventus, il sindaco di #Firenze: 'Gravissimo se ha violato la quarantena, che delusione' - Fe28Soap : RT @sportface2016: #Vlahovic alla #Juventus, il sindaco di #Firenze: 'Gravissimo se ha violato la quarantena, che delusione' - SecolodItalia1 : Ha violato la quarantena: Vlahovic denunciato dalla Asl Toscana dopo la fuga a Torino per le visite… -

Ultime Notizie dalla rete : violato quarantena

Per un 36enne di Marigliano, invece, è scattata una denuncia per averla. Aveva da pochi giorni scoperto di aver contratto il coronavirus e nonostante il provvedimento di ...... spiega in una nota, ha chiesto se l'Asl Toscana Centro - competente per territorio - ha concesso deroghe speciali al calciatore o se lui stesso avrebbe, invece,le regole legate all'...Per un 36enne di Marigliano, invece, è scattata una denuncia per aver violato la quarantena. Aveva da pochi giorni scoperto di aver contratto il coronavirus e nonostante il provvedimento di quarantena ...Il nuovo centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sarà segnalato dalla Asl alla Procura di Firenze per aver rotto il regime di isolamento a cui era ...