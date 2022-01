Gravina: «Stop campionato per Nazionale? Sì, ma calendario intasato. Ho visto bene Balotelli» (Di sabato 29 gennaio 2022) Gravina: «Vorrei lo Stop del campionato per la Nazionale. Balotelli? L’ho visto bene». Le dichiarazioni del presidente FIGC Gabriele Gravina ha parlato in una lunga intervista a Rai 2. Stop campionato – «È una nostra esigenza, la mia risposta per lo Stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, dato che ci sono anche partite da recuperare». TEMPO PER LA Nazionale – «Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la Nazionale nelle condizioni di poter testare la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022): «Vorrei lodelper la? L’ho». Le dichiarazioni del presidente FIGC Gabrieleha parlato in una lunga intervista a Rai 2.– «È una nostra esigenza, la mia risposta per lodelè sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che uncosìimpedisce altre valutazioni, dato che ci sono anche partite da recuperare». TEMPO PER LA– «Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere lanelle condizioni di poter testare la ...

