Gravina “Spareggi mondiali? Sono sereno | ho fiducia in Mancini”

ROMA (ITALPRESS) – fiducia per marzo e fiducia in Mancini ma un aiuto da parte dei club farebbe comodo. Nei giorni scorsi la Nazionale si è ritrovata a Coverciano per uno stage ("è servito a recuperare quell'armonia, quell'atmosfera, quella serenità con l'azzurro che è stato l'elemento che ha contrassegnato la nostra estate"), ultimo appuntamento prima dei play-off mondiali che vedranno Chiellini e compagni giocarsi le ultime carte per un posto in Qatar: il 24 marzo arriva la Macedonia a Palermo, in caso di vittoria ci sarà da superare quattro giorni dopo una fra Portogallo e Turchia. "Non Sono preoccupato, Sono sereno come è sereno Mancini e tutto il nostro ambiente – assicura il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

